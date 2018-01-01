деревня Аболмасово, деревня Аболмасово, Свердловский район, Орловская область (на 2018) — Familio

Аболмасово

Свердловский район, Орловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2179Аболмасова (Болмасово, Оболмасово, Рыжки, Мурашки), д. вл.при ручч. Плоском и Белом Колодезе.1515218799

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Кромский уезд
С. Аболнасово4Графиня С. П. Бобринская8723

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
305849Аболмасоводеревня52°40'с.ш.36°03'в.д.N-37-121
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