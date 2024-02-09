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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1822Теляуза (Фишер, Прозументская), кол. нем.при р. Малом Карамане.18637109639659Церковь лютеранская 1. Училище. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1092. Теляуза (Брозулинск, Фишер), село бывшее колонистов, при речке Б. Карамане, дворов 161, жителей 1837, 2 церкви лютеранских, 2 часовни, школа, 2 лавки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Кол. Теляуза (Фишер) Б. колон. Нем. Лютер.5134—398 441851225014961357
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52080Красная Полянасело51°41'с.ш.46°36'в.д.M-38-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63626465126с Красная Полянасело