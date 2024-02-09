село Красная Поляна, село Красная Поляна, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Красная Поляна

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1822Теляуза (Фишер, Прозументская), кол. нем.при р. Малом Карамане.18637109639659Церковь лютеранская 1. Училище. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Красно-Ярская волость
1092. Теляуза (Брозулинск, Фишер), село бывшее колонистов, при речке Б. Карамане, дворов 161, жителей 1837, 2 церкви лютеранских, 2 часовни, школа, 2 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Красноярская волость
Кол. Теляуза (Фишер) Б. колон. Нем. Лютер.5134398 441851225014961357

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
52080Красная Полянасело51°41'с.ш.46°36'в.д.M-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
63626465126с Красная Полянасело
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