село Коки, село Коки, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014) — Familio

Коки

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
კოკი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кутаисская губерния, Зугдидский уезд, Кокское сельское общество
Коки Большие

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Зугдидский район, Кокийский сельсовет
село Коки2257742

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, კოკის თემი
კოკიKokiМужчин: 444. Женщин: 443. Всего: 887.
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