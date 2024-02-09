деревня Сторона малая, деревня Сторона малая, Торчинская волость, Суздальский уезд (на 1905) — Familio

Сторона малая

Торчинская волость, Суздальский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5104Сторона малая, д. удел.при рч. Райке.16½16½339497
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Торчинская волость
613. Малая Сторона, деревня бывшая удельная, при речке Райке, дворов 28, жителей 178, 2 красильни, картоф.-терочп., паточное зав.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Торчинская волость
6379Малая сторона деревня211355016½
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