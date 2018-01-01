село Скочище, Житомирська область (на 2018) — Familio

Скочище

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Ходорковская волость
1069. Скочиск, деревня бывшая владельческая, при реке Ирпени, дворов 83, жителей 649, питейный дом, вод. и 2 в.тр. млнц.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Ходорковская волость
Скочиск дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6637Скочищеселоцентр сільської радир-н Брусилівськийсільрада Скочищенська

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