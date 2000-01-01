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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о взыскании разными лицами с крестьян дер. Ширяево Ильинской вол. Ростовского уезда, братьев И. Т. и П. В. Семеновых 1019 р. 4 коп. (в деле 6 газет). 1872–1873 гг. / Показать все
Журнальные постановления Конкурсного управления по делам несостоятельного должника Ермолаева Федора Владимеровича. Ростовского уезда Ильинской вол. д. Ширяево. 1910 г. // Показать все
Дело об утверждении упрощенного плана и чертежа хозяйства на лесные дачи Козульки, Никоновка, Шиловка Ярославского уезда, принадлежащие крестьянину деревни Ширяево Ильинс Показать все
Дело по прошению временного ростовского купца В. Г. Ермолаева о разрешении дальнейшего существования картофелекрахмального завода при деревне Ширяево Ильинской волости Ро Показать все
Дело по прошению крестьянина Никифора Ивановича Вахрамеева о разрешении производства работ крахмально-обжигательном заводе при деревне Ширяево Ильинской волости Ростовско Показать все
Дело об опеке над имуществом умершего крестьянина Ростовского уезда, Ильинской волости, дер. Ширяева Федора Владимировича Ермолаева. 1910–1913 гг. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело по иску крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево И. А. Гундарова, предъявленному к крестьянину той же деревни Н. Я. Гундарову, об изъятии 1/2 нас Показать все
Дело по иску крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Д. С. Вахрамеева, предъявленному к крестьянам той же деревни Александру, Никифору, Федору Иванов Показать все
Дело о признании несостоятельным должником кр-нина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Федора Владим. Ермолаева. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области. Ф Показать все
Дело о долгах предъявленных разными кредиторами Конкурсному управлению по делам несостоятельного должника крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Фее Показать все
Дело о признании несостоятельным должником по торговле кр-нина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Федора Владимеровича. Ермолаева. 1910 г. // Гос. архив Яро Показать все
Сведения о землеустройстве д. Ширяево Ильинской волости Ростовского уезда. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1270.
Дело об охранительной описи имущества, оставшегося после умершего крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости деревни Ширяево Семена Ивановича Вахрамеева. // Гос. арх Показать все
Дело об исполнении воинской повинности по призыву 1916 года, окончившим курс Ростовской мужской гимназии имени А. Л. Кекина, крестьянином деревни Ширяево, Ильинско-Хованс Показать все
Дело по учету оборота промышленного заведения гражданина Сапожникова А. А. в деревне Ширяево Ильинско-Хованской волости. 1927–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Свидетельство, Билет увольнительный. «Документы к брачному обыску (свидетельство волостного правления, увольнительный билет, свидетельство об исповеди и причастии) служащ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7144Ширяево, д. вл.при колодцах.432331111132Паточных заводов 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
306. Ширяево, деревня бывшая владельческая, дворов 34, жителей 187, крахмальн. з.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ШиряевоI. Ильинское общество241456—Ильинско-Хованский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588511Ширяеводеревня56°57'39°44'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151191д Ширяеводеревня