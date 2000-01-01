деревня Ширяево, деревня Ширяево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ширяево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании разными лицами с крестьян дер. Ширяево Ильинской вол. Ростовского уезда, братьев И. Т. и П. В. Семеновых 1019 р. 4 коп. (в деле 6 газет). 1872–1873 гг. / Показать все
Журнальные постановления Конкурсного управления по делам несостоятельного должника Ермолаева Федора Владимеровича. Ростовского уезда Ильинской вол. д. Ширяево. 1910 г. // Показать все
Дело об утверждении упрощенного плана и чертежа хозяйства на лесные дачи Козульки, Никоновка, Шиловка Ярославского уезда, принадлежащие крестьянину деревни Ширяево Ильинс Показать все
Дело по прошению временного ростовского купца В. Г. Ермолаева о разрешении дальнейшего существования картофелекрахмального завода при деревне Ширяево Ильинской волости Ро Показать все
Дело по прошению крестьянина Никифора Ивановича Вахрамеева о разрешении производства работ крахмально-обжигательном заводе при деревне Ширяево Ильинской волости Ростовско Показать все
Дело об опеке над имуществом умершего крестьянина Ростовского уезда, Ильинской волости, дер. Ширяева Федора Владимировича Ермолаева. 1910–1913 гг. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело по иску крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево И. А. Гундарова, предъявленному к крестьянину той же деревни Н. Я. Гундарову, об изъятии 1/2 нас Показать все
Дело по иску крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Д. С. Вахрамеева, предъявленному к крестьянам той же деревни Александру, Никифору, Федору Иванов Показать все
Дело о признании несостоятельным должником кр-нина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Федора Владим. Ермолаева. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области. Ф Показать все
Дело о долгах предъявленных разными кредиторами Конкурсному управлению по делам несостоятельного должника крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Фее Показать все
Дело о признании несостоятельным должником по торговле кр-нина Ростовского уезда Ильинской волости дер. Ширяево Федора Владимеровича. Ермолаева. 1910 г. // Гос. архив Яро Показать все
Сведения о землеустройстве д. Ширяево Ильинской волости Ростовского уезда. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1270.
Дело об охранительной описи имущества, оставшегося после умершего крестьянина Ростовского уезда Ильинской волости деревни Ширяево Семена Ивановича Вахрамеева. // Гос. арх Показать все
Дело об исполнении воинской повинности по призыву 1916 года, окончившим курс Ростовской мужской гимназии имени А. Л. Кекина, крестьянином деревни Ширяево, Ильинско-Хованс Показать все
Дело по учету оборота промышленного заведения гражданина Сапожникова А. А. в деревне Ширяево Ильинско-Хованской волости. 1927–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Свидетельство, Билет увольнительный. «Документы к брачному обыску (свидетельство волостного правления, увольнительный билет, свидетельство об исповеди и причастии) служащ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7144Ширяево, д. вл.при колодцах.432331111132Паточных заводов 5.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Ильинская волость
306. Ширяево, деревня бывшая владельческая, дворов 34, жителей 187, крахмальн. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ильинская волость
д. ШиряевоI. Ильинское общество241456Ильинско-Хованский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588511Ширяеводеревня56°57'39°44'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151191д Ширяеводеревня
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