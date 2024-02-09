село Ерзовка, село Ерзовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Ерзовка

Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
700Фролкино (Ерзовка), д. каз.при р. Толкайке.6010142614625
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Толкаевская волость
596. Фролкино (Ерзовка), село бывшее государственное, при речке Б. Толкайке, дворов 211, жителей 1395, церковь православная, постоялый двор, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Толкаевская волость
С. Ерзовка (Фролкино тож) Б. госуд. Рус. Мордва. Прав.292711258832012981386

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинель-Черкасский район
57101Ерзовкасело53°30'с.ш.51°40'в.д.N-39-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинель-Черкасский муниципальный район, Сельское поселение Ерзовка
36620420101с Ерзовкасело
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