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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
700Фролкино (Ерзовка), д. каз.при р. Толкайке.6010142614625Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
596. Фролкино (Ерзовка), село бывшее государственное, при речке Б. Толкайке, дворов 211, жителей 1395, церковь православная, постоялый двор, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ерзовка (Фролкино тож) Б. госуд. Рус. Мордва. Прав.2927—11258832012981386
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57101Ерзовкасело53°30'с.ш.51°40'в.д.N-39-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36620420101с Ерзовкасело