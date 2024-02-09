деревня Нарышкино, деревня Нарышкино, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Нарышкино

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О крестьянине Данковского уезда, Муравнинской волости, деревни Нарышкина Михаиле Ильине Панкине, обвиняемом по 103 ст. угол. улож. // Гос. архив Российской Федерации. Фон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
566Красная слободка, сц. вл.при р. Ранове.361650214276
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Мураевинская волость
185. Красная Слободка (Нарышкино), деревня бывшая владельческая, при речке Ранове, дворов 52, жителей 344, 3 кирпичных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
883Нарышкинодеревня53°30'с.ш.39°31'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Милославское сельское поселение
61615444166д Нарышкинодеревня
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