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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Данковского уезда, Муравнинской волости, деревни Нарышкина Михаиле Ильине Панкине, обвиняемом по 103 ст. угол. улож. // Гос. архив Российской Федерации. Фон Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
566Красная слободка, сц. вл.при р. Ранове.361650214276Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
185. Красная Слободка (Нарышкино), деревня бывшая владельческая, при речке Ранове, дворов 52, жителей 344, 3 кирпичных завода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
883Нарышкинодеревня53°30'с.ш.39°31'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615444166д Нарышкинодеревня