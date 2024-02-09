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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2348Наум-болото, д.при ист. оз. Кум.44322691108Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
700. Наум-Болото (Коскара), село бывшее удельное, при речке Коскаре, дворов 28, жителей 252, церковь православная
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Наум-БолотоКоскарадер.Химановскогопо р. Коскаре, впад. в Двину51[...]98192Химаневскому
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
82928Наум-Болотодеревня62°21'с.ш.43°07'в.д.P-38-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11658444281д Наум-Болотодеревня