деревня Наум-Болото, деревня Наум-Болото, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Наум-Болото

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2348Наум-болото, д.при ист. оз. Кум.44322691108
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Продтеченская волость
700. Наум-Болото (Коскара), село бывшее удельное, при речке Коскаре, дворов 28, жителей 252, церковь православная

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Предтеченская волость
Наум-БолотоКоскарадер.Химановскогопо р. Коскаре, впад. в Двину51[...]98192Химаневскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
82928Наум-Болотодеревня62°21'с.ш.43°07'в.д.P-38-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Шеговарское сельское поселение
11658444281д Наум-Болотодеревня
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