станица Гугнинская, Баклановская станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Гугнинская

Баклановская станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
641Гугнинская, станица казачья.при р. Дону.99206436532Церковь православная 1.

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Баклановская станица
1106Гугнинский хутор, Баклановской станицы, при реке Дон383554138142Хуторское правление25012518

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