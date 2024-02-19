деревня Николаевка 1-я, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Николаевка 1-я

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Богдановская волость
Д. Николаевка 1-е общ. Б. Помещ. Русс. Сект.52Р. Кинель63638104044

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
56242Николаевка 1-ядеревня53°22'с.ш.51°03'в.д.N-39-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Новый Сарбай
36618440111д Николаевка 1-ядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.