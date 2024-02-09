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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3275Соголево (Соглево), с. вл.при пруде.1018103843Церковь православная 1. Волостное правление.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Клинский уезд
С. Соголево с дерев.27Кн. Мих. Алек. Волконский210—50
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
687. Соголево (Соглево), село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 91, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, часовня, школа, богадел Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Соголево
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Соголево 12—1223Волостное правление, квартира урядника, земское училище и чайная лавка.
С-цо Соголево 1213—Имение Яковлевой.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42477Соголеводеревня56°21'с.ш.36°56'в.д.O-37-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46737000746д Соголеводеревня