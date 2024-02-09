деревня Соголево, деревня Соголево, Клин, Московская область (на 2019) — Familio

Соголево

Клин, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3275Соголево (Соглево), с. вл.при пруде.1018103843Церковь православная 1. Волостное правление.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Клинский уезд
С. Соголево с дерев.27Кн. Мих. Алек. Волконский21050

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Соголевская волость
687. Соголево (Соглево), село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 91, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, часовня, школа, богадел Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Московская губерния, Клинский уезд, Соголевская волость
село Соголево

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Соголевская волость
Село Соголево 121223Волостное правление, квартира урядника, земское училище и чайная лавка.
С-цо Соголево 1213Имение Яковлевой.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Клин
42477Соголеводеревня56°21'с.ш.36°56'в.д.O-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Клин
46737000746д Соголеводеревня
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