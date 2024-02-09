село Жуково, село Жуково, Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Жуково

Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курганской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1510Жукова, д. каз.при рч. Куртамыше.19812123341387Заводов кожевенных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Долговская волость
815. Жукова, деревня бывшая государственная, при речке Куртамыше, дворов 155, жителей 881, 2 кожевенных заводов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Куртамышский район
98520Жуковосело54°56'00"64°15'00"N-41-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Куртамышский муниципальный район, Сельское поселение Жуковский сельсовет
37616416101с Жуковосело
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