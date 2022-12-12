село Миллерово, село Миллерово, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Миллерово

Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1361Миллеров Тузловский, пос. вл.при рч. Тузлове.6059213207
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Миллеровская волость
2624Миллерово сл., Миллеровской волости, при реке Тузлове1502746501494Волостное и сельское правление, церковь, церковно-приходская школа8080

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Куйбышевский район
49740Миллеровосело47°50'00"39°15'00"L-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Куйбышевский муниципальный район, Кринично-Лугское сельское поселение
60627404146с Миллеровосело
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