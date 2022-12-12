деревня Большой Смердяч, деревня Большой Смердяч, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Большой Смердяч

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Смердячская волость
365. Смердяч, деревня бывшая владельческая, при реке Смердячке, дворов 55, жителей 378, волостное правление (уездный город 283 в.), часовня, лавка. В 8 верстах — церковь Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Смердячская волость
2Большая Смердячь (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.1-го Смердячского698217015732750см.8земледелиеручей СмердячьЗ. школа, кв. пол. уряде., смежна с деревней М. Смердячь.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
33016Большой Смердячдеревня59°09'с.ш.37°09'в.д.O-37-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Сельское поселение Семизерье
19626432131д Большой Смердячдеревня
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