деревня Казенное-Узкое, деревня Казенное-Узкое, Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Казенное-Узкое

Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Радичская волость
129Казенное УзскоеДеревня2893536

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дубровский район
67835Казенное-Узкоедеревня53°45'с.ш.33°14'в.д.N-36-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дубровский муниципальный район, Сещинское сельское поселение
15612448121д Казенное-Узкоедеревня
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