деревня Песьяк, деревня Песьяк, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Песьяк

Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Пушкиногорский район
438753Песьякдеревня56°53'с.ш.28°46'в.д.O-35-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Пушкиногорский муниципальный район, Сельское поселение Велейская волость
58651408372д Песьякдеревня
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