станция Мокрологский, станция Мокрологский, Раздорская станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Мокрологский

Раздорская станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
425Мокрологский.при р. Мокрой Лог.46305668Почтовая станция на пролегающем Московско-Царицынском тракте.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Раздорская станица
2691Мокрологский хутор, Раздорской станицы, при реке Мокрый-Лог52983118131Хуторское правление, церковь, приходское училище405316
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