деревня Прудок, деревня Прудок, Загустинская волость, Климовичский уезд (на 1910) — Familio

Прудок

Загустинская волость, Климовичский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Загустинская волость
23Дер. Прудоктракт. дор. реч. НемкеСтаховщинскому сельск. общ. 62115Петровичск. пр. 13047
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