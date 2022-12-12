село Чембилей, село Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Чембилей

Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1293Чимбилеи, д. лашм.при рч. Медянке.782319412151190Мечетей магометанских 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Чембилеевская волость
748. Чембилеи, деревня бывшая государственная, при речке Медяне, дворов 350, жителей 2912, волостное правление (уездный город в 75 верстах), 4 мечети, 2 школы, 19 ветряны Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснооктябрьский район
19248Чембилейсело55°20'45°45'N-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Чембилеевский сельсовет
22636444101с Чембилейсело
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