деревня Плосково, деревня Плосково, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Плосково

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4245Плоское, д. разновед.при колодцах.6848135457
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
880. Плоскова, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 99, почтовая станция, земская почтовая станция

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Сямженская волость
99ПлосковоПлосковск.СпасскийКон6412101618
10ПлосковоПлосковск.СпасскийКасаткина6412164137
11ПлосковоПуменцовс.СпасскийКермик64122811
12ПлосковоЯрышинск.Спасскийсобственники641213

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
244139Плосководеревня59°57'с.ш.41°01'в.д.O-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418139д Плосководеревня
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