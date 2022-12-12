Плосково
Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4245Плоское, д. разновед.при колодцах.6848135457Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
880. Плоскова, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 99, почтовая станция, земская почтовая станция
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
99ПлосковоПлосковск.СпасскийКон6412101618
10—ПлосковоПлосковск.СпасскийКасаткина6412164137
11—ПлосковоПуменцовс.СпасскийКермик64122811
12—ПлосковоЯрышинск.Спасскийсобственники64121—3
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244139Плосководеревня59°57'с.ш.41°01'в.д.O-37-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418139д Плосководеревня