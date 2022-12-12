станция Маленга, станция Маленга, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Маленга

Беломорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Беломорский район
150266Маленгаст.(нп)63°50'36°27'P-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Беломорский муниципальный район, Сумпосадское сельское поселение
86604433181ст Маленгастанция
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