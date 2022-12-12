Брянка
Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
774Брянка, зимовье, по р. ПитМужчин летом: 4. Мужчин зимой: 2Женщин летом: 2. Женщин зимой: 1Расстояние до дер. Мотыгиной, Пинчурской волости: 233. Расстояние до с. Стреловскаго, Маклаковской вол.: 283
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
137904Брянкапосёлок59°07'93°29'O-46-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4649000107п Брянка#Н/Д