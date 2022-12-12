посёлок Брянка, посёлок Брянка, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Брянка

Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Прииска и зимовья Южно-Енисейского горного округа
774Брянка, зимовье, по р. ПитМужчин летом: 4. Мужчин зимой: 2Женщин летом: 2. Женщин зимой: 1Расстояние до дер. Мотыгиной, Пинчурской волости: 233. Расстояние до с. Стреловскаго, Маклаковской вол.: 283

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Северо-Енисейский район
137904Брянкапосёлок59°07'93°29'O-46-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Северо-Енисейский муниципальный район
4649000107п Брянка#Н/Д
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