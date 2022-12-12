деревня Молябуха Большая, деревня Молябуха Большая, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Молябуха Большая

Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2244Молябуха большая, д. вл.при рч. Таихе.802038113143
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Кромская волость
1078. Большая Молябуха, деревня бывшая владельческая, при реке Таине, дворов 56, жителей 145 трж. в 1-е воскр. после 29-го июня, маслобойня, водяная мельница

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Кромская волость
2244Молябуха Малая деревня57957875
2245Молябуха Большая деревня1536925383

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Верхнеландеховский район
5185Молябуха Большаядеревня56°52'42°28'O-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Верхнеландеховский муниципальный район, Кромское сельское поселение
24602420201д Молябуха Большаядеревня
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