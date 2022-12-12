деревня Над рч. Чученгой, деревня Над рч. Чученгой, Котельнический уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Над рч. Чученгой

Котельнический уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Котельнический уезд
5039Над рч. Чученгой (Трухичевской, Трухачи), поч. каз.при рч. Чученге.808084653
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Котельнический уезд, Сосновская волость
538. Над речкой Чученюй (Трухачи), починок бывший государственный, при речке Чученге, дворов 13, жителей 95, красильный завод, 3 кожевенных заводов
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