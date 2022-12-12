Фенево
Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
241. Фенева, деревня бывшая владельческая, при озере Глубочном, дворов 5, жителей 48, волостное правление, ярмарка, 12 июня и 1 окт. и в Троицу. В 1 2 в. — пог. Долысы, ц Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
42Фенево, с Долысским волостным правлениемдеревняГлубочно, озероДолысского, православногоГолубово-Темляковскому сельскому обществу8
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61011Феневодеревня56°12'с.ш.29°41'в.д.O-35-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58620460344д Феневодеревня