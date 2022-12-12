село Петропавловское, село Петропавловское, Шелаевская волость, Канский уезд (на 1911) — Familio

Петропавловское

Шелаевская волость, Канский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
473Петропавловское, с. каз.при рч. Чуне.640440146070Церковь православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Шелаевская волость
1412Петропавловская, д. (п. уч. Черчет, 407 дол.), на рч. Черчете7322419737
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