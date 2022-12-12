хутор Ириновка, хутор Ириновка, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Ириновка

Зерноградский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Гуляй-Борисовская волость
1617Ириновского товарищества хутор, Гуляй-Борисовской волости, при реке Большой-Эльбузде2738589811001001

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Зерноградский район
529281Ириновкахутор46°38'00"40°11'00"L-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Зерноградский муниципальный район, Гуляй-Борисовское сельское поселение
60618410131х Ириновкахутор
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