деревня Снопот, деревня Снопот, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Снопот

Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3517Снопоть, с. вл.при ррч. Снопоти и Луговище.752422103115Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Снопотская волость
801. Снопоть, село бывшее владельческое, при реке Снопоти, дворов 42, жителей 227, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, ярмарка 6-го де Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Спас-Деменский район
77730Снопотдеревня54°21'33°45'N-36-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Спас-Деменский муниципальный район, Сельское поселение деревня Снопот
29634440101д Снопотдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close