Снопот
Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3517Снопоть, с. вл.при ррч. Снопоти и Луговище.752422103115Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
801. Снопоть, село бывшее владельческое, при реке Снопоти, дворов 42, жителей 227, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, ярмарка 6-го де Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
77730Снопотдеревня54°21'33°45'N-36-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
29634440101д Снопотдеревня