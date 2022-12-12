деревня Кобылино, деревня Кобылино, Шаховская, Московская область (на 2019) — Familio

Кобылино

Шаховская, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1750Кобылья грязь, д. каз.при пруде.20132586117
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1850Кобылино, д. вл.при рч. Колпянке.15252688108
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Бухоловская волость
755. Кобылья Грязь, деревня бывшая государственная, при речке Костянке, дворов 28, жителей 200, полушерстянн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Бухоловская волость
Дер. Кобылья-Грязь193536Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, рабочий посёлок Шаховская
40184Кобылинодеревня55°57'с.ш.35°41'в.д.N-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Шаховская
46787000386д Кобылинодеревня
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