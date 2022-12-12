село Поджерново, село Поджерново, Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Поджерново

Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
14195Поджерново (Поджерновское), с. каз.при рч. Кордяге малой.5818104241Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Сезеневская волость
1180. Георгиевское (Поджерновское, Поджерновы), село бывшее государственное, при речке Малой Кордяге, дворов 9, жителей 67, церковь православная, часовня, 5 трж.
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