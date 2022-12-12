Протасово
Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1477Протасово (Ключищи, Александровское), с. вл.при рч. Аморде.3323140504527Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
887. Протасово (Александрово, Ключище), село бывшее владельческое, при речке Аморде, дворов 157, жителей 1083, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь п Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85577Протасовосело54°15'45°32'N-38-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89637420101с Протасовосело