деревня Сибирки, деревня Сибирки, Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Сибирки

Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9091Сибиркина, дер.при рч. Ичкине.332752135135Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Кызылбаевская волость
1987. Сибиркина, деревня бывшая государственная, при речке Ичкиной, дворов 56, жителей 342, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шадринский район
99656Сибиркидеревня56°08'00"64°18'00"O-41-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шадринский муниципальный район, Сельское поселение Юлдусский сельсовет
37638495106д Сибиркидеревня
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