деревня Конганур, деревня Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Конганур

Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15542Конганур, д. каз.при рч. Конганурке.10757308588Волостное правление. Земская станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Конганурская волость
1305. Конганурская, деревня бывшая государственная, при речке Кугенере, дворов 31, жителей 219, волостное правление (уездный город в 85 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Куженерский район
200333Конганурдеревня56°52'48°48'O-39-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, Тумьюмучашское сельское поселение
88620480126д Конганурдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close