деревня Александровка, деревня Александровка, Балтайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Александровка

Балтайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
940Александровка, д. вл.при р. Алае.56871286272Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Царевщинская волость
459. Александровка, деревня бывшая владельческая, при речке Алае, дворов 98, жителей 608, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балтайский район
44751Александровкадеревня52°25'с.ш.46°47'в.д.N-38-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балтайский муниципальный район, Барнуковское сельское поселение
63609420111д Александровкадеревня
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