деревня Слаутино нижнее, Новосельская волость, Мещовский уезд (на 1914) — Familio

Слаутино нижнее

Новосельская волость, Мещовский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Мещовский уезд
Сц. Верхнее Словутино с Д. Нижним Словутиным39Аф. Пет. Рагозиг971919

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Мещовский уезд, Новосельская волость
Слаутино нижнее, д.899563137

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