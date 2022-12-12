село Лютенские Будища, село Лютенские Будища, Полтавська область (на 2018) — Familio

Лютенские Будища

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1360Лютенские Будища, с. казач.при протоках Рудке и Куряге.958217561838Церквей православн. 2. Сельское Управление. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Борковская волость
133. Лютенские Будища, село бывшее государственное и владельческое, при протоке Тарапуньке, дворов 629, жителей 3170, 2 ц., пр., школа, богадельня, питейный дом, базар по Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Лютеньско-Будищская волость
1.0Лютеньския Будища селоЛютеньско-Будищское козаков10
1.0Лютеньския Будища селоЛютеньско-Будищское казенных крестьян10393923128121249
1.0Лютеньския Будища селоЛютеньско-Будищское крестьян собственников10

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18159Лютенські Будищаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Лютенсько-Будищанська
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