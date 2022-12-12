Лютенские Будища
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1360Лютенские Будища, с. казач.при протоках Рудке и Куряге.9¾958217561838Церквей православн. 2. Сельское Управление. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
133. Лютенские Будища, село бывшее государственное и владельческое, при протоке Тарапуньке, дворов 629, жителей 3170, 2 ц., пр., школа, богадельня, питейный дом, базар по Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Лютеньския Будища селоЛютеньско-Будищское козаков—10
1.0Лютеньския Будища селоЛютеньско-Будищское казенных крестьян—103939—23128121249
1.0Лютеньския Будища селоЛютеньско-Будищское крестьян собственников—10
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18159Лютенські Будищаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Лютенсько-Будищанська