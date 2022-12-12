деревня Тимонинское, деревня Тимонинское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Тимонинское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8784Тимонинская, д. каз.при колодцах.82½32½52122
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Биряковская волость
1270. Тимонинская, деревня бывшая государственная, при речке Ретчи, дворов 10, жителей 60, лавка

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Биряковская волость
4040ТимонинскаяПрокшинское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные825123943

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
246121Тимонинскоедеревня59°36'с.ш.41°34'в.д.O-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Биряковское сельское поселение
19638408256д Тимонинскоедеревня
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