село Кыстатыам, село Кыстатыам, Жиганский национальный эвенкийский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Кыстатыам

Жиганский национальный эвенкийский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Жиганский улус
125672Кыстатыамсело67°19'с.ш.123°20'в.д.Q-51-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Жиганский национальный эвенкийский муниципальный район, Сельское поселение Эвенкийское муниципальное образование “Кыстатыам”
98622417101с Кыстатыамсело
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