село Бахтыбаево, село Бахтыбаево, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Бахтыбаево

Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1650Бахтыбаева, деревня.при рч. Перме.152589257289Чр. — Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Чураевская волость
916. Бахтыбаева, деревня бывшая государственная, при речке Бахтыбаевой и кл. Першине, дворов 103, жителей 636

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Чураевская волость
6Бахтыбаева, д. при реч. Тосунур, на прос. дор., 2 бак. лав., 2 вод. мел., куз., мин. шк.2012161529506Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бирский район
522208Бахтыбаевосело55°32'00"55°28'00"N-40-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бирский муниципальный район, Сельское поселение Бахтыбаевский сельсовет
80613407101с Бахтыбаевосело
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