деревня Курьяниха, деревня Курьяниха, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Курьяниха

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3976Курьяниха, д. разновед.при р. Томаше.5014133742
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Томашская волость
884. Курьяниха, деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 80, волостное правление (уездный город в 60 верстах), лавка. В ½ версты — Введенский Томашский погост, 2 Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Томашская волость
4725КурьянихаКурьяновск.ВведенскийВеригина600,5205744

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
243668Курьянихадеревня59°52'с.ш.39°40'в.д.O-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Устьянское сельское поселение
19648436160д Курьянихадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close