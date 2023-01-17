деревня Салтык-Ерыкла, деревня Салтык-Ерыкла, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Салтык-Ерыкла

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1427Салтын-Ерыкла (Татарский Шумбаш), д. каз.при рч. Шумбаше.402954147150Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Лыябаш-Кляушевская волость
628. Салтык Ерыкла (Шумбаш), деревня бывшая государственная, при речке Шумбашке, дворов 65, жителей 347, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Кляушская волость
Ерыкла-Шумбаш, Кляушскойсм. Салтык - Ерыкла.
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Салтык-Ерыкла, Кляушскойтатары475
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Шумбаш, Кляушскойсм. Салтан-Ерыкла.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
189550Салтык-Ерыкладеревня56°06'51°06'O-39-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Каркаусское сельское поселение
92633424116д Салтык-Ерыкладеревня
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