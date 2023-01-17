хутор Осенний, хутор Осенний, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Осенний

Кущевский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Гуляй-Борисовская волость
3209Осеннего хутор, Гуляй-Борисовской волости, при Бол.-Эльбузде620023192 кирп. зав.99991

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Кущевский район
160279Осеннийхутор46°39'00"39°57'00"L-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Кущевский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
3628404111х Осенний#Н/Д
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