деревня Пичинейка, деревня Пичинейка, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Пичинейка

Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
464Печенейки, д. вл.при рч. Нуе.301258235257
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Атяшевский район
76196Пичинейкадеревня54°37'45°53'N-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, Вечерлейское сельское поселение
89607424116д Пичинейкадеревня
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