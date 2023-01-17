хутор Антиповский, хутор Антиповский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Антиповский

Шолоховский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Вешенская станица
629Верхне-Антиповский хутор, Вешенской станицы., при реке Решетовке862622284213Хуторское правление35422618
2793Нижне-Антиповский хутор, Вешенской станицы, при реке Решетовка481584165212Хуторское правление35322517

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Шолоховский район
48732Антиповскийхутор49°43'00"41°33'00"M-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Шолоховский муниципальный район, Дубровское сельское поселение
60659415106х Антиповскийхутор
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