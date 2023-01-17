деревня Новосолдатка, деревня Новосолдатка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Новосолдатка

Тюкалинский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1896Ново-Солдатская, д. каз.при оз. Козырлы.11247154300268
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Нагибинская волость
Новосолдатская (Козырлы) д., при оз. Козырлинском, на прос. дор.4983577780

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Тюкалинский район
114401Новосолдаткадеревня55°50'с.ш.72°47'в.д.N-43-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Тюкалинский муниципальный район, Нагибинское сельское поселение
52656422111д Новосолдаткадеревня
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