деревня Крутец, деревня Крутец, Богородский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Крутец

Богородский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
164Крутец, с. вл.при Волынцевом овраге.2824277693Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Доскинская волость
35. Крутец, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 173, церковь православная, 2 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Богородский район
104960Крутецдеревня56°09'43°45'O-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Сельское поселение Доскинский сельсовет
22607416136д Крутецдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close