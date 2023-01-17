деревня За речкой Мочалкой большой, деревня За речкой Мочалкой большой, Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

За речкой Мочалкой большой

Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
11590За речкой Мочалкой большой (Замочаляна), займище каз.при рч. Тутыге.3412134252
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Навалихинская волость
868. За речкой Мочалкой Большой (Замочаляна), займище бывшее государственное, при речке Тутыге, дворов 15, жителей 99, кожевенный завод
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