село Калух, село Калух, Ирафский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019) — Familio

Калух

Ирафский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Северная Осетия - Алания, Ирафский район
53193Калухсело43°06'43°49'K-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский муниципальный район, Ахсарисарское сельское поселение
90620405106с Калухсело
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