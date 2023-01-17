деревня Большая Черемшанка, деревня Большая Черемшанка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Большая Черемшанка

Колыванский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
24Большая Черемшанка, д. зав.при ррч. Черемшанке и Оеше.2312242109118
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Ново-Тарышкинская волость
8Дер. Большая Черемшанка2342342270

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Колыванский район
112620Большая Черемшанкадеревня55°18'82°29'N-44-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Колыванский муниципальный район, Сельское поселение Новотырышкинский сельсовет
50621416106д Большая Черемшанкадеревня
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